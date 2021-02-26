Сеул, , 15:51 — REGNUM Вашингтон согласился с частичным переводом в Швейцарию иранских средств, замороженных в банках Южной Кореи из-за американских санкций. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

«Можно сказать, что США согласны с переводом иранских средств в Швейцарию. В настоящее время обсуждается способ передачи средств», — отметили в МИД Южной Кореи.

Отмечается, что средства могут быть отправлены в Иран в рамках Швейцарского соглашения о гуманитарной торговле. Цель данного соглашения состоит в том, чтобы швейцарские компании в пищевой, фармацевтической и медицинской сферах имели надёжный канал платежей, обеспечивающий оплату экспорта их товаров в Иран.

В свою очередь, Вашингтон предоставляет участвующим банкам необходимые гарантии того, что финансовые операции не будут заблокированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центрального банка Ирана Абдолнассер Хеммати сообщил, что Тегеран получит из Сеула $1 млрд в качестве первого транша из $7 млрд замороженных активов.

Читайте также: Глава ЦБ: Южная Корея выплатит Ирану $1 млрд задолженности