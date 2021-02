Сан-Матео, США, , 15:45 — REGNUM В марте 2021 года подписчики сервиса PS Plus получат сразу четыре бесплатные игры. Об этом 26 февраля сообщает «Игромания».

В марте подписчикам PS Plus станут доступны: Final Fantasy VII Remake (PS4), Maquette (PS5), Remnant from the Ashes (PS4) и Farpoint (PS VR). До 6 апреля 2021 года у них также будет возможность добавить Destruction AllStars в свою коллекцию.

Стоит отметить, что указанную выше версию игры Final Fantasy VII Remake нельзя будет обновить для консоли PlayStation 5. Для этого геймерам придётся приобретать новую версию проекта.

