Бухарест, , 15:45 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Румынии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 3761 и превысило 795 тысяч. Об этом 26 февраля сообщает агентство Agerpres со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

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«На сегодня в Румынии подтверждены 795 732 случая заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период в стране от COVID-19 скончались 66 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 20 233.

При этом уточняется, что на сегодняшний день 736 020 человек в стране вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Румынии за сутки было выявлено свыше 3,9 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.