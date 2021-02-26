Москва, , 15:44 — REGNUM В сети появился снимок интерьера нового кроссовера Chery Tiggo 8 Pro. Изображения опубликовала компания Chery.

Chery Tiggo 8 Pro Chery

Представлен на авторынке России новый Chery Tiggo 8 Pro будет в марте 2021 года. Салон модели будет выполнен в черном или темно-коричневом исполнении.

Кресла новинки будут усилены боковой поддержкой и обтянуты эко-кожей. Кроме того, они будут оснащены системой подогрева. Сиденье водителя оснащено электрическими настройками в шести направлениях и регулировкой в зоне поясничного упора.

Автопроизводители установили в салоне Chery Tiggo 8 Pro цифровую «приборку» с экраном на 12,3 дюйма и тачскрин такого же размера с HD-разрешением, который получил поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Также новинка оснащена системой кругового обзора, двухзонным климат-контролем, беспроводной зарядкой для смартфонов и панорамной крышей.

Ранее стало известно, что компания Chery запатентовала в России дизайн нового компактного кроссовера Tiggo 4 Pro.

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