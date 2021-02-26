Санкт-Петербург, , 16:00 — REGNUM Расселение коммунальных квартир Петербурга невозможно будет осуществить без серьезного субсидирования со стороны государства. Об этом 26 февраля заявила депутат Заксобрания Петербурга от «Партии роста» Оксана Дмитриева.

«Без этого решить проблему коммуналок не получится», — считает она.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Александр Беглов подписал закон о более жестких правилах расселения, например, теперь гражданину, прежде чем встать на учет, нужно будет доказать, что он малоимущий. Власти, по словам Беглова, будут содействовать в получении кредитов льготниками через банки. Так, кажется Смольному, помощь будет более «адресной», чтобы не помогать кому попало.

Дмитриева подсчитала, что на выкуп всех коммуналок Петербурга нужно 1,5 трлн рублей, а это примерно два годовых бюджета города.

С другой стороны, если Смольный будет субсидировать расселение через соцвыплаты в таком же темпе, как в 2020 и 2021 годах, то есть в размере до 1 млрд рублей, то это менее 1% от стоимости расселения.

«Субсидирование должно составлять от 8 до 10% от совокупных расходов на расселение коммунальных квартир — это примерно 10−15 млрд рублей в год, если мы ходим за 10 лет расселить все коммуналки», — считает парламентарий.

Кроме того, на ее взгляд, необходимо синхронизировать по времени получение соцвыплат и покупки квартиры частным инвестором или покупателем.

«Сейчас бывает, что нет сертификата на соцвыплату, но есть покупатель или наоборот. Третья задача — это расселение всех коммунальных квартир в доме одновременно с его реставрацией и ремонтом», — заключила Дмитриева.

На данный момент в Северной столице остается около 65 тыс. коммунальных квартир, там живут порядка 218 тыс. семей.

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