Порхов, Псковская область, , 15:50 — REGNUM В городе Порхов Псковской области во время проведения торжественных мероприятий по случаю освобождения района от немецко-фашистских захватчиков трое детей почувствовали недомогание. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе областной администрации.

Торжественное мероприятие проходило на улице с возложением цветов и гирлянд к местам захоронений воинов Великой Отечественной войны. Во время церемонии трое школьников пожаловались на головокружение. Детям сразу же была оказана медицинская помощь.

«Сейчас школьники прошли обследование врачей, никаких серьёзных причин, которые могли послужить причиной плохого самочувствия, не выявлено, поэтому медицинское наблюдение за ними будет продолжено», — уточнили в пресс-службе.

В настоящий момент состояние школьников оценивается как удовлетворительное, родители отказались от госпитализации детей и забрали их домой. Врачи будут наблюдать школьников амбулаторно.

Напомним, в октябре 2020 года у здания школы №7 в Великих Луках произошла похожая история, только тогда недомогание почувствовали 13 школьников разных возрастов и из разных классов, трое из них потеряли сознание.

Детей срочно госпитализировали в детскую больницу. Еще один учащийся почувствовал себя плохо вечером, из дома его также госпитализировали.

Всех пострадавших обследовали врачи, у них были взяты необходимые анализы. Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы, СУ СКР по Псковской области возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, подозревая отравление. Установить точные причины произошедшего не удалось.

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