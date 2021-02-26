Екатеринбург, , 15:47 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 12 случаев смерти от COVID-19. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, 25 февраля 2021 года в регионе зарегистрировали гибель 13 человек от новой коронавирусной инфекции, 24 февраля — 11.

Всего в Свердловской области зафиксировали 2357 смертей от COVID-19. В России с начала пандемии умерли уже 85 304 человека, у которых выявляли данную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе подтверждено более 77,3 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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