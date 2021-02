Вашингтон, , 15:43 — REGNUM Крупнейший ретейлер печатной продукции компания Amazon изменила свою контентную политику и удалила со своих цифровых полок книгу, критикующую трансгендерную идеологию. Об этом сообщает Just The News.

Согласно новым правилам, через сервис Amazon не будет распространятся контент, содержащий «язык ненависти», а также «другие неподобающие и оскорбительные материалы». Одной из первых под новые правила попала книга политолога Райана Андерсона «When Harry Became Sally: Responsing to the Transgender Movement», даже, несмотря на то, что книга была доступна на сайте в течение трёх лет после публикации в 2018 году без каких-либо нареканий. Автор сообщил порталу, что не получил от Amazon никаких объяснений по поводу запрета.

Amazon также отказалась предоставить какие-либо объяснения порталу, предложив вместо этого ознакомиться со своей политикой относительно содержания книг. Обзор показывает, что за последние несколько месяцев Amazon внесла серьёзные изменения в способы модерации книжного контента на своих серверах, установив гораздо более строгие стандарты для книг.

Так, согласно политике компании, Amazon «не продает определённый контент, включая контент, который мы определяем как язык ненависти, … или другие материалы, которые мы считаем неуместными или оскорбительными».

Интернет-архивы показывают, что еще в августе 2020 года политика Amazon в отношении содержания книг не включала никаких упоминаний о «разжигании ненависти». Когда и почему компания изменила свою политику, в Amazon также не ответили.