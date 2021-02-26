Брюссель, , 15:41 — REGNUM Состоялся релиз нового крупного обновления для ролевой игры Baldur's Gate III. Об этом сообщалось 25 февраля на официальной странице проекта в сервисе Steam.

Главным нововведением обновления стало появление в игре друида — могущественного мага, умеющего повелевать силами природы и превращаться в различных зверей. Помимо этого, разработчики исправили множество программных ошибок, улучшили графическую составляющую проекта и добавили несколько полезных функций.

Напомним, Baldur's Gate III — это ролевая игра, разработкой которой занимается бельгийская студия Larian. Сейчас проект находится на стадии «раннего доступа».

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