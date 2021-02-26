Кропивницкий, Украина, , 15:43 — REGNUM В Днепропетровской области Украины пять человек пострадали в ДТП. Об этом сообщила 26 февраля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Спасатели рассказали, что в селе Чаплинка легковой автомобиль Nissan Tiida выехал за пределы дороги и врезался в стену частного дома.

«Предварительно установлено, что водитель транспортного средства не справился с управлением, выехал за пределы дорожного покрытия и совершил столкновение со зданием, которое было расположено на территории частного домовладения», — сказано в сообщении.

В результате аварии пострадали четыре человека, находившихся в салоне авто — мужчина 1984 года рождения, женщина 1985 года рождения и двое детей — 2012 и 2015 годов рождения. Также пострадала хозяйка дома 1988 года рождения, находившаяся внутри здания.

Все пострадавшие госпитализированы, полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее в Харьковской области Украины перевернулся пассажирский автобус. Пострадали 10 человек.

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