Москва, , 15:39 — REGNUM В России будет создано общественное объединение частного образования, об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM 26 февраля, сообщил общественный омбудсмен в сфере образования Амет Володарский на совещании с представителями региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей по образованию.

Основными задачами объединения станут выработка единой политики, обмен и внедрение лучших педагогических практик, методическая поддержка, консалтинговая и юридическая помощь, участие в проектировании механизмов ГЧП в образовании, внутриотраслевой аудит, делегирование представителей частного образования в органы власти, создание профессиональных методических и аттестационных центров.

«Прошедший год показал, что частное образование нуждается в защите, — отметил Володарский. — У нас до сих пор нет механизма обеспечения конкуренции в образовании и, следовательно, нет равных условий и возможностей для госучреждений и частных образовательных организаций».

По его словам, объединение будет иметь статус юридического лица, и свои отделения в каждом регионе. В структуре предусмотрены рабочие группы по дошкольному, школьному, дополнительному, специальному профессиональному образованию, вузам, репетиторам, семейному образованию, развитию дистанционного образования, международным стандартам и так далее.