Тбилиси, , 15:40 — REGNUM В Тбилиси участники акции протеста начали устанавливать палатки возле здания парламента Грузии. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, пока установлены семь палаток, но активисты планируют поставить больше. Полиция им не препятствует. Как рассказали протестующие, палатки являются одной из форм протеста.

Участники акции сообщили журналистам, что выступают за освобождение лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии и за проведение досрочных парламентских выборов.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы», и объявили бойкот парламенту. После того, как 23 февраля по решению Тбилисского городского суда был арестован Мелия, ситуация усугубилась. Лидеры оппозиционных партий договорились с 26 февраля начать бессрочную акцию протеста.

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