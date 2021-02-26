Буэнос-Айрес, , 15:38 — REGNUM Аргентинская фармацевтическая компания Laboratorios Richmond займется выпуском российской вакцины от коронавируса «Спутник V», соответствующие предварительное соглашение было между компанией и Российским фондом прямых инвестиций, сообщает 26 февраля InfoBae.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Производство вакцины планируется осуществлять на новом фармацевтическом предприятии. в районе Пилар, где в настоящее время расположен завод компании. Новое предприятие будет включать в себя процессы изготовления и розлива препарата.

«Мы решительным образом уверены в реализации этого проекта и достижении увеличения производственных мощностей по производству вакцин в нашей стране в среднесрочной перспективе», — заявил президент Laboratorios Richmond Марсело Фигейрас.

Как стало известно Infobae, работа начнется немедленно. Максимальный срок, который Ричмонд установил для реализации проекта, составляет один год до завершения строительства. Инвестиции составляют от $70 до $100 млн.