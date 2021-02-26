Челябинск, , 15:37 — REGNUM В Челябинской области сняты ограничения на дорогах, которые ранее были введены из-за метели. Об этом в соцсетях написал губернатор Алексей Текслер.

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Все региональные трассы почищены от снега. Движение открыто. Впрочем, на муниципальных дорогах пока есть не очищенные участки. Работы по очистке продолжаются. Миндортранс региона контролирует деятельность подрядчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на дорогах пришлось ввести 23 и 24 февраля. Причинами стали метель и снежные заносы.