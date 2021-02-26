Москва, , 15:35 — REGNUM Самыми лучшими курортами России для катания на сноуборде названы «Роза Хутор» (Сочи, Краснодарский край) и Шерегеш (Кузбасс) За них отдали голоса по 16% граждан, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

В пятерке лидеров любимых курортов у любителей сноубординга оказались Свияжские холмы (деревня Савино, Татария), Сорочаны, Волен и Степаново (Московская область) — 10% и по 9% голосов соответственно.

Также в топ-10 лучших курортов для катания на сноуборде вошли Хибины в Мурманской области (8%), Эльбрус в Кабардино-Балкарии (7%), Игора в Ленинградской области (6%), Домбай в Карачаево-Черкесии и Гора Белая в Свердловской области (по 5%).

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим курортами России для отдыха с детьми назван город Сочи (Краснодарский край).

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