Белград, , 15:35 — REGNUM Более 500 тысяч граждан Сербии получили вторую дозу вакцины против инфекции COVID-19, сообщают сербские СМИ.

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Как сообщает Nova. rs, ревакцинациию прошли 497 тысяч сербских граждан. Сообщается, что согласно данным, к 15 часам 25 февраля в Сербии были вакцинированы 1 361 509 человек.

СМИ также сообщили, что 5 марта в Сербию должны прибыть еще 500 000 доз вакцины от китайского производителя Sinopharm.