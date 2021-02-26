Москва, , 15:35 — REGNUM Матчи ¼ финала Кубка России по футболу перенесены на месяц. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матчи перенесены со 2 и 3 марта на 7 и 8 апреля. При этом матч 1/8 финала «Уфа» — «Урал», который был перенесён из-за непогоды, состоится 3 марта. После этого состоится жеребьёвка четвертьфинала турнира.

В ¼ финала Кубка России уже вышли «Арсенал», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», «Сочи», «Ахмат» и «Крылья Советов».

Действующим обладателем Кубка России является «Зенит», который уже выбыл из нынешнего турнира, проиграв в 1/8 финала тульскому «Арсеналу» со счётом 1:2.

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