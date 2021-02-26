Лос-Анджелес, США, , 15:35 — REGNUM В Сети появился новый трейлер комедийного анимационного сериала M.O.D.O.K. о жизни одного из суперзлодеев издательства Marvel. Его опубликовали 26 февраля на YouTube-канале издания IGN.

Премьера шоу состоится 21 мая 2021 года. Все эпизоды будут доступны в онлайн-кинотеатре Hulu.

Напомним, сериал M.O.D.O.K. расскажет о неудачах одноимённого суперзлодея, мечтающего о мировом господстве. В шоу ему придётся разбираться не только с супергероями, но и с проблемами в личной жизни и различными психологическими травмами.

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