Москва, , 15:32 — REGNUM Радикализация риторики косовских албанцев после победы на внеочередных парламентских выборах в Косово и Метохии движения «Самоопределение» вызывает тревогу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 26 февраля.

Она напомнила, что лидер движения Альбин Курти открыто заявляет, что переговорный процесс с Белградом занимает нижнюю строчку в списке его приоритетов, а на повестке дня стоит перспектива объединения Косово с Албанией.

«Внятной реакции западных покровителей косоваров на такие провокации не слышно. Межу тем, подобные намерения чреваты крахом без того хрупкой региональной стабильности на Балканах. Мы призываем все вовлеченные стороны проявлять ответственный подход, действовать с опорой на международное право, искать компромиссное решение, способное обеспечить долгосрочный мир и поступательное развитие всех стран и народов Юго-Восточной Европы», — заявила Мария Захарова.

Напомним, что на последних внеочередных парламентских выборах в сепаратистском Косово большинство голосов получило движение «Самоопределение» экс-премьера Альбина Курти. Сразу после выборов Курти сообщил, что переговоры о нормализации отношений с Белградом не являются для него приоритетом. Ранее он заявлял, что Приштина должна пересмотреть свой подход к этим переговорам.