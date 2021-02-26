Москва, , 15:31 — REGNUM Включение бизнесмена Евгения Пригожина в список лиц, разыскиваемых ФБР США за якобы «вмешательство» во внутриамериканские дела, сравнимо с шоу с розыском. Об этом сообщает пресс-служба принадлежащей бизнесмену компании «Конкорд».

"Американское общество находится под неподъёмным грузом проблем: олигархи и политики разворовывают бюджет. Для прикрытия колоссального разрыва между глубинным государством и народом нужна страшилка. Такой страшилкой является Россия», — цитирует пресс-служба слова Пригожина.

По его словам, «российская угроза» является ключевым смыслом «в операции «Охота на ведьм», которая проходит повсеместно в США».

По этой причине, уверен Пригожин, представители ФБР США «вынуждены притвориться овцами и, чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена».