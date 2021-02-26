Ньон, Швейцария, , 15:31 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» и «Милан» сыграют в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьёвка этой стадии турнира состоялась 26 февраля в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне (Швейцария).

Первые матчи 1/8 финала будут сыграны 11 марта, ответные пройдут 18 марта.

В результате жеребьёвки определились следующие пары соперников

«Аякс» (Нидерланды) — «Янг Бойз» (Швейцария)

«Динамо Киев» (Украина) — «Вильярреал» (Испания)

«Рома» (Италия) — «Шахтёр» (Украина)

«Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия)

«Динамо Загреб» (Хорватия) — «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Милан» (Италия)

«Славия» (Чехия) — «Рейнджерс» (Шотландия)

«Гранада» (Испания) — «Мольде» (Норвегия).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, определились все участники 1/8 финала Лиги Европы.

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