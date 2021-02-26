Подгорица, , 15:30 — REGNUM Согласно закону министерства иностранных дел о систематизации и организации в Черногории в будущем будет 30 посольств.

Этот акт о работе ведомства во главе с министром Джордже Радуловичем был принят на заседании правительства Черногории.

Как указано в этом документе, свод правил регулирует внутреннюю организацию и систематизацию должностей Министерства иностранных дел, определяет организационные подразделения и их объем, должности, должностные инструкции и условия их выполнения, количество исполнителей и трудоустройство стажеров. В дополнение к 28 посольствам, которые уже существуют, два новых будут открыты в Дании и Нидерландах.

Также приводится список стран, в которых в будущем будет действовать дипломатическая сеть Черногории. Это посольство в Албании, расположенное в Тиране, в Аргентине, Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Греции. В список также входят посольства Италии, в Косово, Китае, Венгрии, Северной Македонии, Германии.

Закон также распространяется на посольства в Польше, Румынии, России, Ватикане, Мальте, Сербии, США, Словении, Турции, ОАЭ, Великобритании, Франции, Хорватии, Украине, Швейцарии, Испании, Нидерландах и Дании.