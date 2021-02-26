Брюссель, , 15:39 — REGNUM Государства Евросоюза интенсифицируют работу над первой военной концепцией сообщества, принять её они намерены к марту 2022 года. Об этом говорится в заявлении саммита ЕС, опубликованном 26 февраля.

Лидеры стран ЕС отметили в заявлении, что поручили верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю активизировать работу над концепцией, которая называется «Стратегический компас ЕС». Для этого Боррель задействует все имеющиеся инструменты. Утверждение документа намечено на март 2022 года, когда состоится саммит сообщества.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил на итоговой пресс-конференции саммита, что страны ЕС должны усилить сотрудничество в сфере обороны и безопасности, кибербезопасности и противостояния гибридным угрозам.

Укрепление военной составляющей не будет противоречить интересам НАТО. Усиление ЕС означает усиление Североатлантического альянса, это подтвердила прошедшая дискуссия с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга, добавил Мишель.