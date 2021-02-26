Вашингтон, , 15:29 — REGNUM Сюжетное расширение «Королева-ведьма» для игры Destiny 2 перенесли на 2022 год. Об этом 25 февраля сообщалось на официальном сайте проекта.

По словам разработчиков, «Королева-ведьма» станет одним из важнейших расширений для Destiny 2, а работа над ним потребует колоссального количества времени и сил. Помимо этого, на перенос релиза повлияла и пандемия коронавируса — команде Bungie всё ещё приходится работать удалённо.

Напомним, Destiny 2 — это многопользовательский шутер с элементами ролевой игры. Его разработкой занимается американская студия Bungie.

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