Вашингтон, , 15:25 — REGNUM Большинство членов Палаты представителей США (нижней палаты парламента) проголосовали за принятия «Закона о равенстве», сообщает Fox News.

Законопроект направлен на поддержку трансгендеров и «запрещает дискриминацию по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности». Он усиливает защиту ЛГБТ-сообщества, в том числе в сфере образования, финансирования, в жилищной политике, социальной сфере и по другим направлениям.

Закон поддержали 224 конгрессмена — члены Демократической партии и три члена Республиканской партии. Против выступили 206 конгрессменов. «ЛГБТ-сообщество долго жало этого события», — заявила члена Палаты представителей Дэвид Чичиллин, выступая перед голосованием.

Напомним, вышеуказанный законопроект был одобрен в Палате представителей еще в 2019 году. Однако закон не прошел в Сенате, в котором большинство занимали члены Республиканской партии.

В своей предвыборной программе действующий президент США Джо Байден назвал законопроект одним из главных своих направлений в случае избрания.

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