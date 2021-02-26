Сеул, , 15:29 — REGNUM Компания Hyundai обнародовала видеотизер нового компактного кроссовера Bayon. Видео размещено на странице Hyundai. europe в социальной сети Instagram.

Ожидается, что новая модель станет самым доступным кроссовером корейской марки на европейском авторынке. Представлен новинка будет 2 марта.

В модельной линейке Hyundai в Европе новая модель займет место перед Kona. В основном конкурировать Bayon будет с такими моделями, как Ford EcoSport, Fiat Panda City Cross и новой Dacia Sandero Stepway.

По предварительной информации, новинка разработана на основе хэтчбека i20. При этом моторная линейка у этих моделей одинаковая.

Напомним, Hyundai i20 оснащается трехцилиндровыми наддувными двигателями объемом 1,0 л мощностью 100 и 120 л. с. Моторы идут в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач или с 7-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.

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