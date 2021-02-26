Сеул, , 15:53 — REGNUM В 2020 году в Южной Корее впервые была зафиксирована естественная убыль населения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году в стране появились на свет 272 тыс. младенцев, что на 10% меньше, чем в 2019 году.

Число умерших, напротив, увеличилось на 3,4%, до 305 тыс. человек. Таким образом, естественная убыль населения составила 33 тыс. человек.

Суммарный коэффициент рождаемости в стране составил 0,84, в то время как в 2019 году показатель составлял 0,92.

Известно, что показатель Южной Кореи остаётся одним из худших среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Эксперты опасаются, что темпы сокращения населения могут значительно ускориться в условиях пандемии коронавируса.