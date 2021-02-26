Подгорица, , 15:31 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа выявили 571 новый случай заражения коронавирусом, еще 11 человек скончались от COVID-19. Из больницы выписались 497 пациентов. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 25 февраля со ссылкой на институт общественного здоровья Черногории.

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По последним данным, из 11 скончавшихся от COVID-19 пациентов самому старшему было 90 лет, а самому младшему 32 года.

Отмечается, что общее количество выявленных случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 74 183, а количество скончавшихся от COVID-19 составляет 987 человек.

Напомним, что 24 февраля в Черногории было подтверждено 643 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.