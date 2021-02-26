Москва, , 15:24 — REGNUM На территории Москвы объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщили 26 февраля в Гидрометцентре России.

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Как следует из прогностической карты для регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в Москве из-за сильного ветра, в порывах достигающего 15 м/с, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 9:00 27 февраля.

Кроме того, «жёлтый» уровень и по ситуации с гололедицей, которая, по оценке специалистов, является сильной. Предупреждение действует до 11:00 28 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москву пришло резкое потепление. Воздух может прогреться до шести градусов тепла, что выше многолетних значений и близко к рекордному показателю.