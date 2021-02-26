Токио, , 15:23 — REGNUM Популярный аниме-фильм «Унесённые призраками» получит театральную адаптацию с живыми актёрами. Об этом 26 февраля сообщает издание Kotaku.

Постановку «Унесённые призраками» будут показывать в Императорском театре Токио (Япония) с февраля по март 2022 года. Режиссёром и сценаристом проекта выступит Джон Керд.

Напомним, премьера «Унесённых призраками» состоялась в 2001 году. Картина была высоко оценена зрителями и критиками, а также стала обладателем множества престижных кинопремий.