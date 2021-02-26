Санкт-Петербург, , 15:44 — REGNUM Морозы и снег вернутся в Северную столицу во второй половине первой недели марта, об этом телеканалу «Санкт-Петербург» 26 февраля сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Зимний Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: аномалии в России и мире — трансляция»

По его словам, два последних дня дожди и потепление в Северную столицу приносили циклоны, которые постепенно покидают Петербургский регион. Уже в первых числах марта в город вернутся морозы и снегопады.

«Впереди будут похолодание, снова выпадет снег, возвращение зимней погоды. Скорее всего это четверг-пятница следующей недели», — рассказал синоптик.

Однако расстраиваться не стоит, считает синоптик, по-настоящему весенняя погода в Петербурге ожидается уже во второй половине марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербуржцев предупредили о сильном ветре и скользких дорогах