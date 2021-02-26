Москва, , 15:22 — REGNUM В России в январе 2021 года средний размер микрозайма увеличился до 30 тыс. рублей. По денным Национального бюро кредитных историй, это на 23,1% больше, чем было в январе 2020 года — 1,52 млн. единиц.

Всего за январь выдано 1,88 млн займов до зарплаты. Наибольшее количество займов выдано в Москве (97,9 тыс. единиц), Подмосковье (87,0 тыс.) и Краснодарском крае (73,8 тыс.).

Серьёзную динамику роста числа выданных займов в продемонстрировали Ставропольский край (+60,1%), Подмосковье (+49,9%), Югра (+42,8%) и Москва (+42,8%).

Как сообщало ИА REGNUM, в России в IV квартале 2019 года средний размер микрозайма увеличился 8,2 тыс. руб.

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