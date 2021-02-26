Москва, , 15:28 — REGNUM Материал польского издания Gazeta Polska о якобы желании России вступить в вооруженный конфликт со странами НАТО, где приведён сценарий вероятного ведения ядерного конфликта, вызвал реакцию в интернет-сообществе. Пользователи оставили свои комментарии 26 февраля в социальной сети Facebook.

«Бессовестные. Вместо того, чтобы забыть о войнах и найти диалог, они как шакал из мультфильма Маугли. Только с подворотни тявкают. Бога нет в голове», — считает Lara I.

Многие пользователи пришли к выводу, что Польша является членом НАТО и по этой территории будет нанесен самый первый ядерный удар в случае конфликта.

«Так им первым прилетит, если поставят у себя ракеты с ядерными боеголовками!», — написала Наталья Б.

Некоторые комментаторы посоветовали властям Польши вместо наращивания своей армии начать рыть бункеры.

«Я бы на их месте озаботился постройкой бункеров. Этой территории просто не будет, если что случится», — поделился своим мнением Mikhail A.

Некоторые пользователи отметили, что в сценарии польского журнала говорится об успехе России в первые часы ведения войны. Они поиронизировали над данной темой.

«Русские на войну снова не пришли, но, тем не менее, победили», — шутит Vasilii M.

Напомним, 25 февраля польское издание Gazeta Polska сообщило о якобы желании России вступить в вооруженный конфликт со странами НАТО.