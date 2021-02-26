Москва, , 15:33 — REGNUM Главная задача представителей миротворческих сил России в Нагоном Карабахе — обеспечение устойчивого мира, возвращение людей и налаживание нормальной жизни в регионе. Об этом 26 февраля заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила официальный представитель российского МИД, комментируя утверждение о том, что миротворцы якобы не пускают в Карабах некоторых журналистов, туристов и представителей общественных организаций, на данном этапе важно понять, что на данном этапе, или нужно развивать туризм в Нагорно-Карабахской Республике, или добиваться возвращения беженцев и налаживать там нормальную жизнь.

«Самое главное — это устойчивый мир, возвращение людей и налаживание нормальной жизни, в том числе поэтапный переход к решению вопросов, которых остается очень много. Российские миротворцы заняты именно этой целью», — сказала Захарова.

Также она указала, что каждый случай допуска на территорию региона разбирается российскими миротворцами совместно с другими сторонами конфликта.

«Конечно, мы все выступаем за то, чтобы и журналисты могли работать во всех точках мира, и туристы ездили. Но есть реалии на земле, и есть реальная задача, на решении которой мы все должны концентрироваться», — заключила официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин 26 февраля обсуждает ситуацию в Нагорном Карабахе и деятельность российских миротворцев в регионе на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.