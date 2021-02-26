Нижний Новгород, , 15:20 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 26 февраля выявили 1998 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным минимальным показателем прироста зараженных за сутки с 30 октября. Накануне было выявлено 2043 новых носителя коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 523 405 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 392 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 279, в Саратовской области — 204, в Пермском крае — 203, в Пензенской области — 176, в Башкирии — 140, в Кировской области — 125, в Ульяновской области — 109, в Удмуртии — 91, в Оренбургской области — 80, в Чувашии — 59, в Мордовии — 53, в Татарии — 52, в Марий Эл — 35.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 95 787 случаев, в Саратовской области — 49 109, в Самарской области — 47 968, в Ульяновской области — 47 491, в Пермском крае — 46 453, в Пензенской области — 37 973, в Оренбургской области — 37 424, в Кировской области — 36 241, в Башкирии — 28 305, в Удмуртии — 28 038, в Чувашии — 21 289, в Татарии — 17 871, в Мордовии — 17 737, в Марий Эл — 11 719.

Полностью выздоровели 465 410 жителей округа, за последние сутки выписаны 2340 человек. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 10 362 человек, за минувшие сутки скончался 61 житель Поволжья. Накануне умерли 55 жителей округа.

Значительное расхождение — на 260 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 по-прежнему наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики, на 26 февраля от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 360 человек, в течение минувших суток умер один житель республики. При этом, по данным общефедерального штаба, на аналогичную дату 620 жителей Удмуртии скончались с начала пандемии, пять человек — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 февраля в России с начала пандемии подтверждено 4 223 186 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 11 086 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 3 783 386 жителя России, за сутки выписаны 15 722 человек. 85 304 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 428 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борются с инфекцией 354 496 человек.