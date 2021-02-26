Москва, , 15:20 — REGNUM В России следует запретить оптимизацию здравоохранения до тех пор, пока не будут отработаны и не заработают новые компенсационные формы организации медицинской помощи, которые будут удобными для граждан. Об этом сегодня, 26 февраля в ходе круглого стола по актуальным вопросам реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения в ОНФ заявил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, доктор Леонид Рошаль.

Читайте также: Модернизация здравоохранения — порочный круг лжи или злостная маниловщина?

Рошаль напомнил, что о сокращение штатов, а также лечебных учреждений на селе и предложил вернуться в первичном звене к старой системе, когда узкие специалисты принимали по графику в каждой поликлинике.

«Мы постоянно выступали против такой оптимизации. В 2020 году оптимизация была признана ошибкой даже теми, кто её активно проводил», — отметил он.

В этой связи Рошаль предложил ввести мораторий на оптимизацию в здравоохранении, реализацию которого проконтролирует ОНФ.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад в ежегодном послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин указал на необходимость заняться решением жилищных проблем фельдшеров и врачей, особенно в сёлах. Глава государства уточнил, что в 2020 году на модернизацию первичного звена здравоохранения планируется выделить 550 млрд рублей. 90% этих средств — это федеральные ресурсы. Сама модернизация была запущена 1 июля 2020 года.