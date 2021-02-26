Подгорица, , 15:20 — REGNUM Правительство Черногории на заседании приняло решение об увеличении основного капитала создаваемой авиакомпании ToMontenegro на 19 миллионов евро.

На заседании правительство приняло решение внести поправки в устав авиакомпании.

Решение о создании новой авиакомпании было опубликовано в «Официальном вестнике» 30 декабря 2020 года и было принято в тот же день без проведения заседания.

Ранее власти объявили о ликвидации национального авиаперевозчика Montenegro Airlines.