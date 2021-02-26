Москва, , 15:20 — REGNUM Решение косовского вопроса должно быть основано на резолюции 1244 СБ ООН и соответствовать международному праву, а также получить одобрение СБ ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 26 февраля.

По словам Захаровой, в последнее время участились призывы некоторых официальных лиц Запада к Белграду и Приштине ускориться с продвижением к «всеобъемлющему соглашению о нормализации отношений» и поэтому МИД России подсчитал, что не лишнее было бы вновь акцентировать принципиальные подходы Москвы к достижению жизнеспособного и взаимно выгодного решения косовской проблемы.

«Считаем деструктивными попытки подгонять под искусственные сроки так называемую окончательную нормализацию между Белградом и Приштиной. Главное — выйти на устойчивый, жизнеспособный вариант, который в том числе будет принят общественностью», — отметила она.

Российский дипломат добавила, что Россия поддерживает диалог Белграда и Приштины с целью урегулирования косовской проблемы под эгидой Евросоюза, который выполняет свои посреднические функции, вверенные ему решением Генассамблеи ООН. При этом она высказала надежду, что спецпредставителю ЕС Мирославу Лайчаку удастся добиться прогресса в реализации принципиального вопроса формирования Сообщества сербских муниципалитетов в Косово и Метохии, которое было оговорено еще в 2013 году. «Без реализации уже достигнутых соглашений диалог обречен на пробуксовку», — считает Мария Захарова.

Напомним, что ранее в сербской прессе появилась информация, что дипломаты ЕС и США готовят документ со списком требований к сербской стороне по поводу будущего Косово и Метохии. Обязательным пунктом в этом списке, как ожидается, будет признание Белградом независимости Косово.