Краснодар, , 15:19 — REGNUM Возобновить профилактические медосмотры и диспансеризацию населения могут в ряде муниципалитетов Краснодарского края — при условии низкого уровня заболеваемости COVID-19, об этом сообщили в пресс-службе администрации региона по итогам заседания регионального оперштаба 26 февраля.

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«Планируем выйти с предложением к управлению регионального Роспотребнадзора и оперативному штабу Краснодарского края по восстановлению проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации отдельных категорий взрослого населения в муниципальных образованиях, в которых уровень заболеваемости и коэффициент распространения достаточно низкий и имеется стойкая тенденция к снижению выявления случаев заболевания COVDI-19», — отметил на заседании заместитель начальника управления организации медпомощи населению минздрава Краснодарского края Юрий Сарычев.

Сарычев отметил, что по сравнению с предыдущей неделей коэффициент распространения COVID-19 на Кубани равен 0,94, а в ряде муниципалитетов этот коэффициент — менее 0,6. В числе таких муниципалитетов Абинский, Ейский, Кавказский, Калининский, Каневской, Крыловской, Крымский, Лабинский, Ленинградский, Новопокровский и Северский районы.

Напомним, что проведение профилактических медицинских осмотров и плановой диспансеризации в Краснодарском крае приостановлено с апреля 2020 года в связи с пандемией COVID-19.