Тбилиси, , 15:22 — REGNUM В Тбилиси 2 марта члены оппозиционных партий начнут серию протестных акций. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 26 февраля в ходе выступления на протестном митинге возле здания парламента Грузии заявила член политсовета партии «Единое национальное движение (ЕНД) Хатия Деканоидзе.

По данным журналистов, участники акции требуют освобождения председателя ЕНД Ники Мелия, а также проведения досрочных парламентских выборов.

«Я хочу представить вам план протестной волны на ближайшие дни. После сегодняшней акции протеста мы планируем пикетировать здание парламента 2 марта вместе с борцами за свободу», — сообщила Деканоидзе.

Она добавила, что 5 марта протестная акция пройдет перед зданием правительства страны, 9 марта — возле МВД Грузии, а 11 марта — возле Тбилисского городского суда. После этого на 13 марта запланированы марш и митинг перед парламентом.

Деканоидзе также сообщила, что сегодня, 26 февраля, возле парламента начнут устанавливать палатки для того, чтобы протестующие могли постоянно находиться на площади.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы», и объявили бойкот парламенту. После того, как 23 февраля по решению Тбилисского городского суда был арестован Мелия, ситуация усугубилась. Лидеры оппозиционных партий договорились начать бессрочную акцию протеста.

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