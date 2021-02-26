Москва, , 15:18 — REGNUM Министерство природных ресурсов и экологии России не поддерживает идею о том, что население должно «платить за полигоны». Об этом 26 февраля в официальном телеграм-канале министерства заявил глава Минприроды Александр Козлов.

«Сегодня в новостях прочитал и был сильно удивлен, что один из наших сотрудников прокомментировал то, что население должно платить за полигоны. Дурак. Что могу сказать? Мы не поддерживаем эту позицию. И сейчас на площадке российского экологического оператора мы обсуждаем меры поддержки, и уже подготовлены нормативно-правовые акты, которые в рамках расширенной ответственности производителей должны предусматривать финансирование на создание мощностей для переработки и утилизации тех отходов, которые производит человек», — сказал министр.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов рассказал, где власти РФ будут брать средства для рекультивации старых мусорных полигонов.

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