Кострома, , 19:34 — REGNUM До 1 июля 2021 года все гостиницы в Костромской области пройдут систему рейтингования и получат «звёзды». Об этом на пресс-конференции Костромастата сообщил директор департамента экономического развития Костромской области Александр Свистунов.

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Всего в регионе имеется 108 гостиниц. Основная часть из них сосредоточена в областном центре — Костроме. Пятизвёздочных отелей в регионе нет. Гостиниц, которые могут рассчитывать на четыре звезды — пять.

«Пятизвёздочных гостиниц в Костромской области нет, четырёхзвёздных — четыре или пять. Большинство гостиниц имеют только три звезды. Что «звёздность» даст туристической отрасли? Классифицирование будет полезно для позиционирования гостиниц на едином российском рынке коллективных средств размещения. Увидев количество звёзд, клиент сразу поймёт уровень обслуживания и то, на что он может рассчитывать. Система классификации международная, но надо понимать, что везде есть свои нюансы. Четыре звезды в Костроме и Шарм-эш-Шейхе в Египте — это могут быть разные отели», — сказал Свистунов.