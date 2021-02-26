Кострома, 26 февраля 2021, 19:34 — REGNUM До 1 июля 2021 года все гостиницы в Костромской области пройдут систему рейтингования и получат «звёзды». Об этом на пресс-конференции Костромастата сообщил директор департамента экономического развития Костромской области Александр Свистунов.
Всего в регионе имеется 108 гостиниц. Основная часть из них сосредоточена в областном центре — Костроме. Пятизвёздочных отелей в регионе нет. Гостиниц, которые могут рассчитывать на четыре звезды — пять.
Справка: раздача «звёзд» проходит в рамках федерального закона, подписанного Владимиром Путиным и вступившего в силу с января 2019 года. Классификацию отелей проводят специальные аккредитованные организации. За приём посетителей без свидетельства об аккредитации гостиницам грозят штрафы от 30 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Отметим, что пятизвёздочных гостиниц высшей категории с лифтами, набором разнообразных услуг, мини-баром и сейфами в номерах нет и в соседней Ярославской области. Большинство отелей в Ярославле и Костроме рассчитаны на людей со средним доходом.