Москва, , 15:23 — REGNUM Некая обеспокоенность Германии из-за якобы притеснений крымских татар не имеет под собой реальных оснований, такие заявления — выдумка. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 26 февраля на брифинге.

Москва, отметила она, обратила внимание на слова постпреда ФРГ при ООН Кристофа Хойсгена, который выразил беспокойство по поводу судьбы крымских татар.

Выдумку о некоей атмосфере террора, которую создают в Крыму «оккупационные власти», предложило руководство «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сообщения о похищениях, обысках и арестах крымских татар — ложные, пояснила Захарова.

«Всё это абсолютно безосновательно и не подтверждено конкретными фактами», — подчеркнула представитель МИД.

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