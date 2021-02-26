Джакарта, , 15:16 — REGNUM В Индонезии отметили ежегодный фестиваль по случаю празднования Cap Go Meh, праздника фонарей, из-за коронавируса, сообщает Detik.

В 2021 году этнические китайцы отмечают фестиваль Cap Go Meh 26 февраля.

Правительство города Сингкаванг в провинции Западный Калимантан заявило, что не будет проводить фестиваль Cap Go Meh в этом году из-за ситуации с пандемией COVID-19.

Жителей призвали молиться в своих домах.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным правительства Индонезии, за последние 24 часа в стране выявили 8232 носителя коронавируса.

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