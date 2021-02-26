Киев, 26 февраля 2021, 15:20 — REGNUM На ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будет обсуждаться, в частности, стратегия «возвращения» Крыма в состав Украины. Об этом сообщила 26 февраля пресс-служба ведомства.
Отметим, украинский блогер и политик Анатолий Шарий сообщил, что, по его информации, на заседании будет также обсуждаться его дело:
Напомним, по итогам предыдущего заседания СНБО во внесудебном порядке были введены персональные санкции в отношении депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, его жены, а также людей из его окружения.
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Как сообщало ИА REGNUM, Крым является частью России с 2014 года после того, как население полуострова поддержало идею воссоединения на референдуме. Поводом для его проведения стал госпереворот в Киеве.
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