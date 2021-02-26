Москва, , 15:18 — REGNUM Материал издания «Страна.UA», согласно которому в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Киеве, лидером которого является Виктор Медведчук, проходят обыски и задержания, вызвал реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 26 февраля в социальной сети Facebook.

«А так же грабежи и погромы. Что еще ожидать от бандитов у власти», — пишет Vasilii M.

Многие пользователи выразили своё сожаление по поводу того, что действующая власть на Украине оказывает серьёзное давление на адекватных представителей украинской оппозиции.

«Один нормальный человек был, теперь за него взялись», — считает Надежда И.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что те методы, которыми пользуется украинская власть, можно смело назвать бандитскими.

«Владимир Зеленский послушно занимается тем, зачем его поставил его хозяин… Отжимает собственность в пользу хозяина», — поделился свои мнением Alex D.

Нашлись и те, кто указал на несоответствие политического процесса на Украине европейским ценностям.

«Европейские ценности» на территории победившей «гидности», — написал Валерий О.

Напомним, 25 февраля издание «Страна.UA» сообщило в Telegram о том, что в киевском офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» проходят обыски и задержания.