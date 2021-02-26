Каспийск, Дагестан, , 15:09 — REGNUM Причины массового отравления в Каспийске стала питьевая вода. Таковы предварительные выводы, сделанные по результатам первого этапа проверки Дагестанским управлением Роспотребнадзора. Специалисты ведомства установили налилие в анализах больных палочки дизентерии и ротавирус.

«Предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства», — говорится в сообщении санитарного ведомства.

В силу этого Роспотребнадзор постановил прекратить подачу воды из централизованной системы водоснабжения в городе Каспийске. До устранения причины заражения вода горожанам будет подвозиться.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в дагестанском городе Каспийске были госпитализированы с признаками пищевого отравления 29 человек, в том числе 26 детей. После оказания помощи большинство больных были отпущены домой. По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

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