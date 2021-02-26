Соликамск, Пермский край, , 15:07 — REGNUM В Соликамске Пермского края гордума 26 февраля выбрала главу муниципалитета. Им стал начальник сильвинитовой обогатительной фабрики СКРУ-1 ПАО «Уралкалий», депутат Евгений Самоуков, сообщают СМИ.

По данным издания «Коммерсантъ», за кандидатуру Самоукова проголосовали 15 депутатов. Десять депутатов отдали голоса за действующего главу муниципалитета, бывшего топ-менеджера «Соликамскбумпрома» Алексея Федотова.

Были опасения, что на заседании не будет кворума, но саботажа по явке (и в итоге политического кризиса в такой важной для края территории, как Соликамск), удалось избежать, отмечает телеграм-канал «Березниковский рабочий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пост главы Соликамска изначально претендовали 12 кандидатов, однако до конкурса не допустили экс-главу Соликамского городского округа.

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