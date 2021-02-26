Вашингтон, , 15:05 — REGNUM Конгрессмен от Демократической партии Мэри Ньюман установила флаг трансгендеров напротив кабинета республиканки Марджори Тэйлор Грин, для демонстрации своей позиции по «Закону о равенстве». Соответствующее видео опубликовано на странице Ньюман в Twitter.

Конгрессвумен заявила свое несогласие с позицией Грин, которая вступила против «Закона о равенстве». Ньюман сказала, что теперь её оппонентка будет наблюдать флаг «каждый раз, когда открывает свою дверь».

В ответ Гирн установила плакат напротив офиса Ньюман с надписью: «Есть только два пола: мужской и женский. Доверяйте наук!». Республиканка также написала, что «Закон о равенстве» — это атака на права женщин и свободу вероисповедания.

«Нам нужно поступать правильно: защищать свободу, а не издавать законы о «чувствах», — заявила Грин.

Напомним, вышеуказанный законопроект выносился на рассмотрение в 2019 году, но не получил одобрение в Сенате, контролируемым Республиканской партией.

Противники закона считают, что допуск трансгендеров к спортивным соревнованиям нарушает права женщин.

25 февраля Пала представителей Конгресса США одобрила «Закон о равенстве». Спор двух женщин-конгрессменов произошел до голосования по этому закону.