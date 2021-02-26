Санкт-Петербург, , 15:12 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вновь подтвердил свои еще предвыборные планы довести доходную часть городского бюджета до 1 трлн рублей к 2023 году. Об этом он заявил на заседании коллегии регионального управления ФНС.

Беглов назвал основной задачей на 2021 год — рост бюджета Петербурга выше уровня инфляции.

С обещанием довести бюджет до 1 трлн рублей он шел на выборы в 2019 году. Тогда же финансисты Смольного пояснили, что и так по прогнозам к 2024 году эта сумма составила бы около 940 млрд рублей, но добавить до 1 трлн рублей «так просто не получится».

«Нам нужно создать заделы для повышения дохода в будущем до 1 трлн рублей. <…> Уверен, что по темпам развития нашей промышленности и создания условий для бизнеса этого результата достигнем уже в 2023 году, хотя стоит задача сделать это в 2024 году», — цитирует Беглова телеканал «78».

В этом году, по закону о бюджете на 2021 год, доходы казны должны составить всего 651,7 млрд рублей.

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